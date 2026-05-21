RATIONAL Aktie

RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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Profitable RATIONAL-Anlage? 21.05.2026 10:03:40

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in RATIONAL-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die RATIONAL-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des RATIONAL-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 634,50 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,158 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,70 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Anteils am 20.05.2026 auf 658,00 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 103,70 EUR, was einer positiven Performance von 3,70 Prozent entspricht.

RATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,36 Mrd. Euro gelistet. Am 03.03.2000 wurden RATIONAL-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Papiers auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RATIONAL

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