MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in RATIONAL-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades RATIONAL-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 563,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, befänden sich nun 0,177 RATIONAL-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (649,00 EUR), wäre das Investment nun 115,17 EUR wert. Damit wäre die Investition um 15,17 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte RATIONAL einen Börsenwert von 7,19 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Der Erstkurs der RATIONAL-Aktie lag beim Börsengang bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at