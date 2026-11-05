RATIONAL Aktie

RATIONAL ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender RATIONAL-Einstieg? 05.11.2026 10:03:20

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in RATIONAL-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades RATIONAL-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 563,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, befänden sich nun 0,177 RATIONAL-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (649,00 EUR), wäre das Investment nun 115,17 EUR wert. Damit wäre die Investition um 15,17 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte RATIONAL einen Börsenwert von 7,19 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Der Erstkurs der RATIONAL-Aktie lag beim Börsengang bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: RATIONAL

Nachrichten zu RATIONAL AG

mehr Nachrichten

Analysen zu RATIONAL AG

mehr Analysen
13:25 RATIONAL Halten DZ BANK
10:51 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
09:56 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
05.11.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RATIONAL AG 621,50 -3,27% RATIONAL AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:27 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen