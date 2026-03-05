MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RATIONAL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem RATIONAL-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des RATIONAL-Papiers betrug an diesem Tag 681,50 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,467 RATIONAL-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.03.2026 1 061,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 723,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,16 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von RATIONAL belief sich jüngst auf 8,13 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der RATIONAL-Papiere fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Papiers auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at