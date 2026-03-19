MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in RATIONAL-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem RATIONAL-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die RATIONAL-Aktie bei 843,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in RATIONAL-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,119 RATIONAL-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,13 EUR, da sich der Wert einer RATIONAL-Aktie am 18.03.2026 auf 667,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 20,87 Prozent vermindert.

RATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,59 Mrd. Euro gelistet. Das RATIONAL-Papier wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der RATIONAL-Aktie lag beim Börsengang bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at