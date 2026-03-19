RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|RATIONAL-Investition
|
19.03.2026 10:04:12
MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem RATIONAL-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die RATIONAL-Aktie bei 843,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in RATIONAL-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,119 RATIONAL-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,13 EUR, da sich der Wert einer RATIONAL-Aktie am 18.03.2026 auf 667,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 20,87 Prozent vermindert.
RATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,59 Mrd. Euro gelistet. Das RATIONAL-Papier wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der RATIONAL-Aktie lag beim Börsengang bei 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
19.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX rauscht am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
19.03.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Rational auf 'Underperform' - Ziel 580 Euro (dpa-AFX)
|
19.03.26
|ROUNDUP: Großküchenausstatter Rational erwartet Umsatzplus - Hohe Dividende (dpa-AFX)
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.03.26