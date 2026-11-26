Investoren, die vor Jahren in RATIONAL-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 26.11.2025 wurde das RATIONAL-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des RATIONAL-Papiers betrug an diesem Tag 626,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,160 RATIONAL-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 97,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 609,50 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,71 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte RATIONAL einen Börsenwert von 6,98 Mrd. Euro. Die RATIONAL-Aktie wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des RATIONAL-Papiers belief sich damals auf 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at