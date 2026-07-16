RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Hochrechnung
|
16.07.2026 10:03:23
MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem RATIONAL-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 650,50 EUR wert. Bei einem RATIONAL-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,373 RATIONAL-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 792,47 EUR, da sich der Wert einer RATIONAL-Aktie am 15.07.2026 auf 637,00 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 2,08 Prozent.
Der RATIONAL-Wert an der Börse wurde auf 7,22 Mrd. Euro beziffert. Die RATIONAL-Aktie ging am 03.03.2000 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Anteils auf 35,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
09.07.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
02.07.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
25.06.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
18.06.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.06.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RATIONAL von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
04.06.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.06.26