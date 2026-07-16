RATIONAL Aktie

RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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Hochrechnung 16.07.2026 10:03:23

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in RATIONAL eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem RATIONAL-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 650,50 EUR wert. Bei einem RATIONAL-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,373 RATIONAL-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 792,47 EUR, da sich der Wert einer RATIONAL-Aktie am 15.07.2026 auf 637,00 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 2,08 Prozent.

Der RATIONAL-Wert an der Börse wurde auf 7,22 Mrd. Euro beziffert. Die RATIONAL-Aktie ging am 03.03.2000 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Anteils auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RATIONAL

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