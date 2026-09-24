MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen RATIONAL-Investment verdienen können.

Das RATIONAL-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die RATIONAL-Aktie bei 451,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das RATIONAL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,222 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 570,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 126,50 EUR wert. Mit einer Performance von +26,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

RATIONAL wurde am Markt mit 6,55 Mrd. Euro bewertet. RATIONAL-Anteile wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein RATIONAL-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at