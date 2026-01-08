RATIONAL Aktie

RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
RATIONAL-Investment im Blick 08.01.2026 10:03:26

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren verloren

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in RATIONAL-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 08.01.2021 wurde die RATIONAL-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 732,00 EUR. Bei einem RATIONAL-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,661 RATIONAL-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 668,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 125,68 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,74 Prozent.

Am Markt war RATIONAL jüngst 7,56 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Der erste festgestellte Kurs eines RATIONAL-Anteils lag damals bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: RATIONAL

Nachrichten zu RATIONAL AG

mehr Nachrichten