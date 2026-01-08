MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in RATIONAL-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 08.01.2021 wurde die RATIONAL-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 732,00 EUR. Bei einem RATIONAL-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,661 RATIONAL-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 668,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 125,68 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,74 Prozent.

Am Markt war RATIONAL jüngst 7,56 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Der erste festgestellte Kurs eines RATIONAL-Anteils lag damals bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at