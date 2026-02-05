RATIONAL Aktie

RATIONAL-Performance 05.02.2026 10:03:18

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RATIONAL-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das RATIONAL-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die RATIONAL-Aktie bei 828,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die RATIONAL-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,121 RATIONAL-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 665,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,69 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von RATIONAL belief sich zuletzt auf 7,54 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 fand der erste Handelstag des RATIONAL-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der RATIONAL-Aktie belief sich damals auf 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: RATIONAL

