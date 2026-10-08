RATIONAL Aktie

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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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Langfristige Investition 08.10.2026 10:03:23

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RATIONAL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RATIONAL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren RATIONAL-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem RATIONAL-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 597,00 EUR. Bei einem RATIONAL-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,750 RATIONAL-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 566,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 489,11 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,11 Prozent eingebüßt.

Am Markt war RATIONAL jüngst 6,57 Mrd. Euro wert. Am 03.03.2000 wurden RATIONAL-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer RATIONAL-Aktie auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RATIONAL

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