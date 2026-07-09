RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Lukrativer RATIONAL-Einstieg?
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09.07.2026 10:03:25
MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der RATIONAL-Aktie statt. Diesen Tag beendete das RATIONAL-Papier bei 726,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,377 RATIONAL-Aktien. Die gehaltenen RATIONAL-Anteile wären am 08.07.2026 866,39 EUR wert, da der Schlussstand 629,00 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,36 Prozent abgenommen.
RATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,50 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des RATIONAL-Anteils fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des RATIONAL-Papiers wurde der Erstkurs mit 35,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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