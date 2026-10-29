MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in RATIONAL gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das RATIONAL-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 635,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 15,736 RATIONAL-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 842,64 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Papiers am 28.10.2026 auf 625,50 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 1,57 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für RATIONAL eine Börsenbewertung in Höhe von 7,11 Mrd. Euro. Die RATIONAL-Aktie ging am 03.03.2000 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Papiers auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at