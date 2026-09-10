RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Investmentbeispiel
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10.09.2026 10:03:55
MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren angefallen
Die RATIONAL-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die RATIONAL-Anteile bei 659,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,516 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 589,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 893,10 EUR wert. Mit einer Performance von -10,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
RATIONAL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,92 Mrd. Euro. Die RATIONAL-Aktie wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die RATIONAL-Aktie bei 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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