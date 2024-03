MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,70 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investiert hat, hat nun 272,480 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.03.2024 auf 151,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41 321,53 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 41 321,53 EUR entspricht einer Performance von +313,22 Prozent.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,98 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at