Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anlage unter der Lupe
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27.03.2026 10:05:09
MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 179,00 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investiert, befänden sich nun 55,866 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 777,65 EUR, da sich der Wert einer Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie am 26.03.2026 auf 31,82 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 82,22 Prozent.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 639,95 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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