Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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Frühes Investment 17.04.2026 10:03:58

MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 89,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investiert, befänden sich nun 111,483 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.04.2026 gerechnet (48,94 EUR), wäre die Investition nun 5 455,96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,44 Prozent verringert.

Insgesamt war Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zuletzt 898,99 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Redcare Pharmacy

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