Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Lukrative Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investition?
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12.06.2026 10:03:55
MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren bedeutet
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 88,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,325 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.06.2026 555,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,02 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 44,48 Prozent.
Der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Wert an der Börse wurde auf 970,58 Mio. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Redcare Pharmacy
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