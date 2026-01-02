Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Performance im Blick
|
02.01.2026 10:03:35
MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 148,20 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investierten, hätten nun 67,476 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 392,71 EUR, da sich der Wert eines Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteils am 30.12.2025 auf 65,10 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 56,07 Prozent.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wurde am Markt mit 1,33 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
