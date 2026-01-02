Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Performance im Blick 02.01.2026 10:03:35

MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 148,20 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investierten, hätten nun 67,476 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 392,71 EUR, da sich der Wert eines Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteils am 30.12.2025 auf 65,10 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 56,07 Prozent.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wurde am Markt mit 1,33 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Nachrichten