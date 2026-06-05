Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anlage 05.06.2026 10:03:53

MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 98,55 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,015 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.06.2026 auf 50,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,86 Prozent verringert.

Der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Wert an der Börse wurde auf 1,01 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Redcare Pharmacy

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