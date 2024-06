MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile bei 157,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,361 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 722,65 EUR, da sich der Wert eines Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteils am 13.06.2024 auf 113,60 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 722,65 EUR entspricht einer negativen Performance von 27,74 Prozent.

Alle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at