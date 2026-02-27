Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Profitables Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment?
|
27.02.2026 10:03:43
MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 201,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,963 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie auf 60,55 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 300,50 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 300,50 EUR entspricht einer negativen Performance von 69,95 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
