MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren bedeutet

Profitable Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anlage? 23.01.2026 10:04:02

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile an diesem Tag 65,76 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 152,068 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 139,29 EUR, da sich der Wert einer Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie am 22.01.2026 auf 60,10 EUR belief. Mit einer Performance von -8,61 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) war somit zuletzt am Markt 1,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

