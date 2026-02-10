MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RENK-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RENK gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der RENK-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die RENK-Anteile bei 22,45 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RENK-Aktie investiert, befänden sich nun 4,455 RENK-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der RENK-Aktie auf 57,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256,09 EUR wert. Mit einer Performance von +156,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle RENK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,44 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der RENK-Aktie an der Börse XETRA war der 07.02.2024. Das RENK-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at