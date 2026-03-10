MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RENK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in RENK-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden RENK-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,68 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 29,691 RENK-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 646,38 EUR, da sich der Wert eines RENK-Papiers am 09.03.2026 auf 55,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,64 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete RENK eine Marktkapitalisierung von 5,55 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der RENK-Papiere an der Börse XETRA war der 07.02.2024. Den ersten Handelstag begann der RENK-Anteilsschein bei 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at