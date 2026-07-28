MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Verlust hätte ein RENK-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in RENK-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der RENK-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 67,24 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RENK-Aktie investiert, befänden sich nun 1,487 RENK-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.07.2026 auf 46,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,69 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,31 Prozent verringert.

Alle RENK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,53 Mrd. Euro. Am 07.02.2024 wurden RENK-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der RENK-Aktie lag damals bei 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at