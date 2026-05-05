MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Verlust hätte ein RENK-Investment von vor einem Jahr eingefahren

RENK-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des RENK-Papiers betrug an diesem Tag 57,97 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das RENK-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,725 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.05.2026 93,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,16 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von RENK belief sich zuletzt auf 5,40 Mrd. Euro. Das RENK-Papier wurde am 07.02.2024 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der RENK-Aktie lag damals bei 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at