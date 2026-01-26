RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Lukrative RTL-Investition?
|
26.01.2026 10:04:21
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem RTL-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 28,25 EUR. Bei einem RTL-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 353,982 RTL-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 079,65 EUR, da sich der Wert eines RTL-Anteils am 23.01.2026 auf 36,95 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,80 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für RTL eine Börsenbewertung in Höhe von 5,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
