MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor einem Jahr gekostet

Das RTL-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die RTL-Anteile bei 36,88 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RTL-Aktie investiert, befänden sich nun 271,150 RTL-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 107,38 EUR, da sich der Wert eines RTL-Papiers am 12.07.2024 auf 29,90 EUR belief. Mit einer Performance von -18,93 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war RTL zuletzt 4,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at