MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die RTL-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die RTL-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 73,35 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 136,333 RTL-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des RTL-Papiers auf 36,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 907,98 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 50,92 Prozent.

Alle RTL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at