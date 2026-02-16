RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Rentables RTL-Investment?
|
16.02.2026 10:03:48
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde die RTL-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 73,35 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 136,333 RTL-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des RTL-Papiers auf 36,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 907,98 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 50,92 Prozent.
Alle RTL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: RTL Group
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|35,85
|-1,38%
