MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RTL-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das RTL-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46,68 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,422 RTL-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 36,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 791,56 EUR wert. Damit wäre die Investition 20,84 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von RTL belief sich zuletzt auf 5,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at