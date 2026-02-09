RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Hochrechnung
|
09.02.2026 10:04:28
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das RTL-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46,68 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,422 RTL-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 36,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 791,56 EUR wert. Damit wäre die Investition 20,84 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von RTL belief sich zuletzt auf 5,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: RTL Group
Nachrichten zu RTL
|
03.02.26
|AKTIEN IM FOKUS: ProSiebensat.1 lastet auf RTL - Publicis auf Mediensektor (dpa-AFX)
|
03.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.02.26
|MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.01.26
|RTL-Aktie tiefer: Raab-Show bekommt neuen Sendeplatz (dpa-AFX)
|
30.01.26
|XETRA-Handel: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
26.01.26
|MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu RTL
|15.01.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|16.05.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.03.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.02.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|36,90
|0,14%