MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RTL-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades RTL-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der RTL-Anteile betrug an diesem Tag 50,15 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 199,402 RTL-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des RTL-Papiers auf 32,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 420,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,79 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für RTL eine Börsenbewertung in Höhe von 4,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at