RTL Aktie

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

Performance unter der Lupe 19.01.2026 10:04:02

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RTL von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in RTL-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 19.01.2016 wurde die RTL-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72,05 EUR. Bei einem RTL-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,879 RTL-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 496,88 EUR, da sich der Wert einer RTL-Aktie am 16.01.2026 auf 35,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50,31 Prozent verringert.

Der Marktwert von RTL betrug jüngst 5,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

