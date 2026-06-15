MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RTL von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in RTL eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die RTL-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen RTL-Anteile letztlich bei 31,90 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 31,348 RTL-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 017,24 EUR, da sich der Wert eines RTL-Anteils am 12.06.2026 auf 32,45 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,72 Prozent.

RTL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at