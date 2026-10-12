RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Profitables RTL-Investment?
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12.10.2026 10:03:45
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 3 Jahren eingebracht
RTL-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 32,80 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,049 RTL-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,79 EUR, da sich der Wert einer RTL-Aktie am 09.10.2026 auf 29,45 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 10,21 Prozent.
RTL war somit zuletzt am Markt 4,44 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: RTL Group
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