MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in RTL-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 27.07.2021 wurde die RTL-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RTL-Papier bei 48,46 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RTL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,636 RTL-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 32,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 664,47 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 33,55 Prozent verkleinert.

Der RTL-Wert an der Börse wurde auf 4,87 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at