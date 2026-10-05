RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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Lohnende RTL-Investition? 05.10.2026 10:03:43

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in RTL eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das RTL-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die RTL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 285,714 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,55 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 8 157,14 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 18,43 Prozent.

Am Markt war RTL jüngst 4,31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RTL Group

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