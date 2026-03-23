RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Profitable RTL-Anlage?
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23.03.2026 10:04:34
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades RTL-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 35,25 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in RTL-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,369 RTL-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 34,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 984,40 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,56 Prozent.
Der Börsenwert von RTL belief sich jüngst auf 5,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: RTL Group
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