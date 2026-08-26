Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Salzgitter-Anlage unter der Lupe 26.08.2026 10:03:29

MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Salzgitter-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Salzgitter-Papier statt. Zum Handelsende stand die Salzgitter-Aktie an diesem Tag bei 28,80 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 34,728 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 851,02 EUR, da sich der Wert einer Salzgitter-Aktie am 25.08.2026 auf 53,30 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 85,10 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Salzgitter betrug jüngst 2,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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