MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren eingebracht

Das Salzgitter-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Salzgitter-Aktie bei 28,44 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investierten, hätten nun 35,162 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 296,06 EUR, da sich der Wert eines Salzgitter-Papiers am 02.06.2026 auf 65,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 129,61 Prozent vermehrt.

Der Salzgitter-Wert an der Börse wurde auf 3,33 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at