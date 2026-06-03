Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Frühes Investment 03.06.2026 10:03:41

MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Salzgitter-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Salzgitter-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Salzgitter-Aktie bei 28,44 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investierten, hätten nun 35,162 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 296,06 EUR, da sich der Wert eines Salzgitter-Papiers am 02.06.2026 auf 65,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 129,61 Prozent vermehrt.

Der Salzgitter-Wert an der Börse wurde auf 3,33 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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