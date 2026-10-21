MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Salzgitter eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Salzgitter-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Salzgitter-Papiers betrug an diesem Tag 30,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Salzgitter-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,312 Salzgitter-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,58 EUR, da sich der Wert eines Salzgitter-Anteils am 20.10.2026 auf 47,58 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,58 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Salzgitter eine Börsenbewertung in Höhe von 2,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at