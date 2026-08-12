Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Langfristige Anlage
|
12.08.2026 10:04:01
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Salzgitter-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,52 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 363,372 Salzgitter-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 768,17 EUR, da sich der Wert einer Salzgitter-Aktie am 11.08.2026 auf 51,65 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 87,68 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Salzgitter einen Börsenwert von 2,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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