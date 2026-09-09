Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Rentables Salzgitter-Investment? 09.09.2026 10:03:55

MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Salzgitter-Einstiegs gewesen.

Am 09.09.2023 wurde das Salzgitter-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Salzgitter-Papier bei 25,72 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Salzgitter-Aktie investiert, befänden sich nun 3,888 Salzgitter-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 59,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 232,89 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 232,89 EUR, was einer positiven Performance von 132,89 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Salzgitter eine Marktkapitalisierung von 3,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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