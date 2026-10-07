Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Frühe Anlage
|
07.10.2026 10:03:42
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Salzgitter-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,40 EUR. Bei einem Salzgitter-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,735 Salzgitter-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 2 065,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,34 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 106,58 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter belief sich zuletzt auf 2,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Salzgitter
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
06.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
01.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Salzgitter
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|46,04
|-4,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.