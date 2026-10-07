Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Frühe Anlage 07.10.2026 10:03:42

MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Salzgitter-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Salzgitter-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,40 EUR. Bei einem Salzgitter-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,735 Salzgitter-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 2 065,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,34 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 106,58 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter belief sich zuletzt auf 2,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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