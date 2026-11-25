Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Lukrative Salzgitter-Anlage?
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25.11.2026 10:03:42
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor einem Jahr eingebracht
Am 25.11.2025 wurde das Salzgitter-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 328,515 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 40,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 272,01 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 32,72 Prozent vermehrt.
Am Markt war Salzgitter jüngst 2,68 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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