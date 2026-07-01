MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Salzgitter-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Salzgitter-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 24,89 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 401,768 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.06.2026 18 184,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45,26 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81,84 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at