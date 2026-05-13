MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Salzgitter-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Salzgitter-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Salzgitter-Aktie bei 20,94 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Salzgitter-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,755 Salzgitter-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 53,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 531,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 153,10 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Salzgitter betrug jüngst 2,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at