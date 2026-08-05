Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Salzgitter-Investition
|
05.08.2026 10:03:52
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salzgitter von vor einem Jahr abgeworfen
Am 05.08.2025 wurde das Salzgitter-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Salzgitter-Aktie an diesem Tag bei 22,12 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45,208 Anteilen. Die gehaltenen Salzgitter-Anteile wären am 04.08.2026 2 484,18 EUR wert, da der Schlussstand 54,95 EUR betrug. Damit wäre die Investition 148,42 Prozent mehr wert.
Salzgitter war somit zuletzt am Markt 2,87 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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