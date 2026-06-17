MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salzgitter-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Salzgitter-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Salzgitter-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Salzgitter-Papier letztlich bei 35,60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,809 Salzgitter-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Salzgitter-Aktien wären am 16.06.2026 160,81 EUR wert, da der Schlussstand 57,25 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +60,81 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Salzgitter eine Börsenbewertung in Höhe von 3,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at