MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salzgitter von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Salzgitter-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Salzgitter-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,74 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,885 Salzgitter-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 196,00 EUR, da sich der Wert eines Salzgitter-Papiers am 29.09.2026 auf 50,45 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96,00 Prozent angezogen.

Alle Salzgitter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at