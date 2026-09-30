Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Frühe Investition
|
30.09.2026 10:03:37
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salzgitter von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Salzgitter-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,74 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,885 Salzgitter-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 196,00 EUR, da sich der Wert eines Salzgitter-Papiers am 29.09.2026 auf 50,45 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96,00 Prozent angezogen.
Alle Salzgitter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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