Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Rentable Salzgitter-Anlage?
|
23.09.2026 10:03:49
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 23.09.2016 wurde die Salzgitter-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Salzgitter-Papiers betrug an diesem Tag 29,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 343,584 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Salzgitter-Papiers auf 52,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 986,60 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79,87 Prozent angezogen.
Alle Salzgitter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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