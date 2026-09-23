MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Salzgitter-Aktien gewesen.

Am 23.09.2016 wurde die Salzgitter-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Salzgitter-Papiers betrug an diesem Tag 29,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 343,584 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Salzgitter-Papiers auf 52,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 986,60 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79,87 Prozent angezogen.

Alle Salzgitter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at